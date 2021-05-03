7 نجوم في قائمة الأكثر مشاركة من «شباب المواطنين»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض 7 من النجوم الشباب المواطنين مواليد 1998 أسماءهم، على قائمة الأكثر مشاركة في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي، بمعدل تخطى 1400 دقيقة، قبل مباريات «الجولة 24»، من أصل 67 لاعباً، حسب الأرقام الرسمية لرابطة المحترفين، والتي جرى الإعلان عنها مؤخراً.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من الجزيرة، هم: عبدالله رمضان «23 عاماً»، بمعدل 1918 دقيقة، والمدافع خليفة الحمادي «22 عاماً» بواقع 1893 دقيقة، وزميله محمد العطاس «1467 دقيقة».

وتصدر ماجد راشد «22 عاماً»، لاعب وسط اتحاد كلباء المنتقل إلى الشارقة بنهاية الموسم الحالي، القائمة برصيد 1933 دقيقة، ليكون أكثر اللاعبين المواطنين الشباب ظهوراً في الدوري، في الوقت الذي تواجد فيه العين في القائمة ممثلاً في لاعبه يحيى نادر برصيد 1746 دقيقة.

ولم يمنع المركز المتأخر لحتا في الدوري، مدافعه الشاب سعيد سليمان «22 عاماً»، من التواجد في قائمة «التوب 7» برصيد 1467 دقيقة، مقابل 1538 دقيقة لخميس الحمادي مدافع بني ياس الشاب صاحب الـ 22 عاماً.

ونفذت رابطة المحترفين، على مدار المواسم الماضية، العديد من المبادرات التي أسهمت وبشكل فعال في تقليل متوسط أعمار اللاعبين في دوري الخليج العربي، ليكون واحداً من الأقل عالمياً، وحتى على الصعيد الإقليمي والقاري، بما يسهم في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وفق خطط العمل قصيرة وطويلة الأجل، بهدف الارتقاء بمستويات وسقف طموحات الكرة الإماراتية.

وأسهم إلزام الأندية بوجوب تسجيل عدد 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية «ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية» في قائمة المباراة من مواليد 98 فما فوق، في دوري الخليج العربي في تقليل متوسط أعمار اللاعبين في الدوري.

ونصت اللوائح على أنه في حال فشل النادي في تسجيل هؤلاء اللاعبين في قائمة المباراة سيتم اعتماد القائمة المقدمة منقوصة، ولن يكون بالإمكان تعويض اللاعبين المذكورين بلاعبين آخرين.

وضمت القائمة الإجمالية للاعبين مواليد 1998 وما فوق من المشاركين في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي 67 لاعباً، توزعوا على الأندية الـ 14، وتصدر الجزيرة القائمة برصيد 9 لاعبين، مقابل 8 لاعبين في العين وحتا، فيما ضمت قوائم أندية الوحدة وخورفكان وشباب الأهلي 6 لاعبين، مقابل 5 لاعبين في الوصل واتحاد كلباء.

واقتصر تواجد اللاعبين «الشباب» في عجمان، والظفرة، والفجيرة، والشارقة على 3 لاعبين، مقابل لاعب واحد في النصر وبني ياس على التوالي.