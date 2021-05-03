أشلي كول: لا تنتقدوا «المظلوم فيرنر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المدافع الإنجليزي المخضرم أشلي كول أسطورة تشيلسي من 2006 إلى 2014، إنه ضد حملة الانتقادات التي يتعرض لها المهاجم الألماني الشاب تيمو فيرنر، بسبب قلة أهدافه مع «البلوز»، مشيراً إلى أهمية وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق، حتى وإن كانت محصلته التهديفية ضعيفة.

وأضاف كول في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: فيرنر يلعب دوراً محورياً في تشكيلة «البلوز»، لأنه يسهم بسرعة انطلاقته في فتح مساحات لزملائه، وصنع فرصاً أكثر لتسجيل الأهداف، وأعتقد أنه لا يلقى التقدير المناسب.

وغادر فيرنر فريق ريد بول لايبزج الألماني إلى تشيلسي في الصيف الماضي، بموجب عقد قيمته 50 مليون يورو، ومدته 5 سنوات، بعد أن فرض اسمه كأحد أبرز الهدافين في الدوري الألماني «البوندسليجا».

ولم ينجح فيرنر في موسمه الأول مع «البلوز» في أن يحافظ على نفس معدلات التهديف التي كان يحققها مع فريقه السابق، ولهذا وجهت إليه الاتهامات بنقص الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب.

غير أن كول يرى أن فيرنر يتعرض للظلم، لأن منتقديه يتجاهلون الدور الإيجابي الذي يلعبه في خدمة الفريق، وقال: نعم هو يهدر الكثير من الفرص، ولكنه بالنسبة لأي مدرب لاعب مهم، لأنه يتحرك جيداً في المساحات، ويأخذ الأماكن المناسبة، ويصنع فرصاً لزملائه.

وصنع فيرنر 13 هدفاً في 46 مباراة لعبها حتى الآن مع تشيلسي، ولكنه لم يسجل سوى 13 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 6 أهداف فقط في «البريميرليج».

وأكد أشلي كول ضرورة أن يصبر عليه الألماني توماس توخل مدرب الفريق، وإن لحظة الانطلاق والعودة لتسجيل أهداف كثيرة، ستأتي لا محالة.

وفي السياق نفسه أقر توخل حقيقة بأن إضاعة الأهداف بالنسبة لفيرنر لا تقلقه كثيراً، مؤكداً أن مواطنه الشاب لديه عقلية، تجعله قادراً على التغلب على المشكلة، مشيراً إلى أن تحركاته في الملعب تسهم في صنع الكثير من الفرص، ووصفه بأنه محترف كبير ومن طراز عالمي ويعمل بجد واجتهاد، وعندما يعود بقوة، لن نجد أحداً يتحدث عنه بشكل سلبي.