«ميسي 28» بطل موقعة «ميستايا».. برشلونة يعود إلى «الطريق الصحيح»

مدريد (أ ف ب)

أعاد القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى سكة الانتصارات، وأحيا آماله في المنافسة في اللقب، قبل القمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، وذلك بقيادته إلى الفوز على مضيفه فالنسيا 3-2 اليوم «الأحد» على ملعب «ميستايا» في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وكان فالنسيا البادئ بالتسجيل عبر المدافع البرازيلي جابريال باوتيستا في الدقيقة 50، لكن برشلونة رد بثلاثة أهداف، بينها ثنائية لميسي في الدقيقتين 57 و69، وهدف لمهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 63، قبل أن يقلص كارلوس سولير الفارق في الدقيقة 83.

واستعاد برشلونة توازنه بسرعة عقب الخسارة المفاجئة أمام ضيفه غرناطة 1-2 في «كامب نو» الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بفارق المواجهتين المباشرتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وضيفه في قمة حاسمة السبت المقبل في المرحلة السادسة والثلاثين.

وكانت الأفضلية للفريق الكاتالوني الذي خاض المباراة في غياب مدربه الهولندي رونالد كومان بسبب الإيقاف لمباراتين لطرده في المباراة ضد غرناطة، منذ البداية، لكن التكتل الدفاعي للاعبي أصحاب الأرض حال دون صنع الكثير من الفرص في الشوط الأول.

واستهل فالنسيا الشوط الثاني مهاجماً، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً، لكن برشلونة صب جام غضبه بتسجيله ثلاثة أهداف في مدى 12 دقيقة، بينها ثنائية لميسي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز الأول لبرشلونة على فالنسيا في آخر أربع زيارات له لملعب «ميستايا»، وأهدر بيدري فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل مبكراً إثر هجمة منسقة وتبادل سريع للكرة من لمسة واحدة، عندما هيأها له الهولندي فرنكي دي يونغ داخل المنطقة فسددها بيمناه بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ حارس مرمى برشلونة السابق الدولي الهولندي ياسبر سيليسن مرمى فالنسيا من هدف محقق عندما تصدى لكرة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو داخل المنطقة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ميسي، وكانت أول وأخطر فرصة لفالنسيا عندما تلقى الصربي أوروش راتشيتش كرة خارج المنطقة من خوسيه جايا فسددها قوية زاحفة بيمناه تصدى لها حارس المرمى الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيجن على دفعتين.

وأنقذ تير شتيجن مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد البرتغالي جونسالو جيديش داخل المنطقة، حيث أبعد كرته بيده إلى ركنية، سجل منها المدافع جابريال باوليستا التقدم بضربة رأسية داخل المرمى الخالي في الدقيقة 50.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء عندما لمست الكرة يد المدافع توني لاتو فانبرى لها ميسي لكن الحارس سيليسن تصدى لها، فتهيأت أمام سيرجيو بوسكيتس الذي مررها إلى بيدري أمام المرمى، فسددها قوية ارتدت من المدافع باوتيستا، واستقرت أمام «البرغوث» الذي تابعها بسراه داخل المرمى مدركاً التعادل في الدقيقة 58.

ومنح جريزمان التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة مرتدة من سيليسن بعد رأسية لمواطنه دي يونج، فتابعها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس في الدقيقة 63، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم.

ووجه ميسي الضربة القاضية لفالنسيا بإضافته الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها بيسراه فارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك في الدقيقة 69، وقلص سولير الفارق لأصحاب الأرض بهدف رائع من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 83.