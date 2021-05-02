توتنهام ينعش «الفرصة الأوروبية» بـ«هاتريك بيل»

لندن (د ب أ)

سجل اللاعب الويلزي الدولي جاريث بيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه توتنهام إلى فوز ساحق 4 - صفر على شيفيلد يونايتد اليوم «الأحد» في «المرحلة الـ34» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز أرسنال على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر.

وتقدم توتنهام إلى المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 56 نقطة وتجمد رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز الـ20 الأخير، علماً بأن شيفيلد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه الجولة.

وافتتح بيل التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لمصلحة توتنهام، وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً للكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام في الدقيقة 51، ثم أكمل بيل «الهاتريك» بهدفين في الدقيقتين 61 و69؛ قبل أن يحرز سون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 77.

والفوز هو الثاني على التوالي لتوتنهام لينعش الفريق آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل.