مصر في كأس العرب بـ«الفراعنة الكبير»



القاهرة (د ب أ)

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب الفراعنة سيشارك في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها بقطر، بالمنتخب الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحاً في توقيت إقامة البطولة.

تستضيف قطر النسخة العاشرة من كأس العرب، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة 23 منتخباً حتى 18 ديسمبر القادم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم «الأحد»، أن موقفه من البطولة يأتي تقديراً لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف «الفيفا، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها.

وأضاف الاتحاد أن البطولة تقام في توقيت يناسب إعداد المنتخب المصري الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل، في الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أنه استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم إجراء قرعة البطولة برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد برفقة محمد بركات مدير المنتخب المصري الأول، وكان من المفترض تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول ضمن الوفد لولا إصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخب الجزائر، والفائزين من مباراتي ليبيا مع السودان، ولبنان مع جيبوتي.