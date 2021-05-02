الشارقة وحتا.. «روح آسيا وأمل البقاء»!

علي معالي (الشارقة)

يبحث الشارقة عندما يلتقي مع حتا عن استمرار الطفرة الآسيوية في دوري الخليج العربي، مستغلاً عودة الروح والمكاسب المعنوية العديدة التي حققها بالتأهل إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال.

والفارق الكبير في النقاط بين الفريقين، ربما يجعلنا من «الوهلة الأولى» نقول إن المباراة ستكون من طرف واحد، حيث يملك الشارقة 42 نقطة يحتل بها المركز الرابع، فيما جمع «الإعصار» 9 نقاط ويصارع الفريق من أجل البقاء في «دنيا الأضواء»، ودائماً تشهد مباريات الفريقين الندية والمتعة والإثارة.

ويعود إلى الشارقة الساحر البرازيلي إيجور كورونادو، والذي افتقده «الملك» كثيراً في النسخة الآسيوية، إلا أن باقي اللاعبين نجحوا في تقديم صورة جيدة قارياً.