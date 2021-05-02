اتحاد كلباء والعين.. «لقاء الدفء»

فيصل النقبي (كلباء)

يشعل «فارق النقطتين» لقاء اتحاد كلباء والعين، في «الجولة 24» لدوري الخليج العربي، حيث يحتل «الزعيم» المركز السادس وله 37 نقطة، مقابل 35 نقطة لـ«النمور» الذي يأتي سابعاً، وكلاهما في «منطقة الدفء»، وفي حال فوز أصحاب الأرض يقفز إلى «النقطة 38» متجاوزاً «البنفسج» الباحث بدوره عن «النقطة 40»، ومن هذا المنطلق فإن المباراة مهمة للغاية بين الفريقين، خاصة إذا عرفنا أن ملعب اتحاد كلباء دائماً ما يكون مسرحاً لمواجهات مثيرة بين الطرفين.

التوقف صب في مصلحة الفريقين لترتيب الأوراق، خاصة مع الخروج الآسيوي للعين، ومن المنتظر أن يحفل اللقاء بالإثارة الشديدة مع رغبة «النمور» في حصد الفوز الثالث على التوالي، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، وفي المقابل فإن «الزعيم» يريد استعادة الهيبة والبريق.