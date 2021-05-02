«5 قمم» في 9 أيام تبوح بالأسرار

منير رحومة (دبي)

بعد توقف دوري الخليج العربي لشهر كامل، بسبب مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا، تترقب جماهير الكرة بحماس كبير المرحلة الحاسمة من عمر الدوري، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 11 مايو الجاري، وذلك على مدار 9 أيام، تشهد 5 قمم ساخنة، ويتوج في نهايتها البطل الجديد بالدرع رقم 46 للدوري، ويستعد دورينا للكشف عن أسرار موسم مثير ومشوق حفل بالندية والإثارة والمفاجآت.

وتقام 3 جولات مضغوطة تشهد «ديربيات» ومواجهات من «العيار الثقيل»، ونتائجها مؤثرة بدرجة كبيرة في سباق المنافسة في اللقب، وأبرز المواجهات التي تنتظرها الجماهير قمة بني ياس وشباب الأهلي اليوم، و«ديربي أبوظبي» بين الجزيرة والعين ضمن «الجولة 25»، بالإضافة إلى «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والوصل، بينما تشهد الجولة الأخيرة قمة حماسية بين بني ياس والوحدة ومباراة «ديربي» بين النصر مع شباب الأهلي.

ويتابع الشارع الرياضي الحوار الثنائي في أعلى جدول الترتيب، بعد أن انحصر صراع التتويج باللقب بين الجزيرة متصدر الترتيب بـ 50 نقطة، وبني ياس الوصيف بـ 49 نقطة، بينما يحتفظ شباب الأهلي بـ«بصيص» من الأمل؛ لأنه يحتل المركز الثالث وله 43 نقطة. وما يزيد من إثارة المرحلة الحاسمة من «دورينا» هو ضغط المباريات المتبقية، حيث تفصل ثلاثة أيام فقط بين الجولات الثلاث المتبقية، مما يتطلب جاهزية بدنية عالية، ولياقة قوية من اللاعبين لإكمال الموسم بشكل جيد، بالإضافة إلى تركيز ذهني عالٍ في المواجهات القوية و«الديربيات».

ويذكر أن الجولات الحاسمة تشمل أيضاً صراع الهبوط وتتصدره المباراة المصيرية بين الفجيرة وعجمان في الجولة الأخيرة، مما يجعل الصراع على أشده، سواء في القمة أو القاع لمعرفة أسرار دوري الخليج العربي، خاصة أن موسم 2020 - 2021 يستعد لتقديم بطل جديد، بعد أن تراجع الشارقة إلى المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن القمة.