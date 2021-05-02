شرطة أبوظبي «أول الملاكمة» في «دبي الرمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شرطة أبوظبي بالمراكز الأولى في البطولة الرمضانية للملاكمة بدبي، ضمن رزنامة اتحاد الملاكمة، والتي أقيمت بمشاركة جميع الأندية والمراكز الرياضية في الدولة.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية اللاعب هزاع الجلاف شوزن 69»، وصعب ميزر «وزن 56»، وفاز بالثاني وبالميدالية الفضية عبدالله مبارك، «وزن 69»، وفاز بالثالث وبالميدالية البرونزية محمد المصعبي «وزن 81».

وأكد اللواء سالم شاهين مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي دعم شرطة أبوظبي للأنشطة والبطولات الرياضية وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحياً، ولا سيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد بجهود شرطة أبوظبي وفرق وأفراد وعناصر الرياضة وممارسي الملاكمة للفوز المستحق والمؤشرات والنتائج الإيجابية والمبهرة في المنافسات، وقدرتهم الجبارة في تحويل الملاكمة إلى رياضة مشوقة وفن رفيع.