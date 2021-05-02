«الشارقة لرياضة المرأة» تحتفل بيوم العمال

الشارقة (الاتحاد)

أقامت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يوماً رياضياً بمناسبة يوم العمال، وذلك بخوض مباريات تنافسية في لعبة كرة الطائرة ولعبة الرماية، ولعبة تنس الطاولة لعدد 30 من العمال في المؤسسة من النساء والرجال، وذلك بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة . وعبر العُمال عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللفتة الجميلة في هذا التوقيت، بمناسبة يوم العمال، وأنها بمثابة حافز كبير لهم لتقديم المزيد، حيث المؤسسة بتقديرها وتفاعلها مع العمال، وتحتفي بهم بطريقة رياضية مميزة، وذلك بتنظيم يوم رياضي خاص بهم، بتواجد المدربات المحترفات في نادي الشارقة الرياضي للمرأة .

وأكدت ندى بن عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الهدف من تنظيم يوم الرياضي هو نشر الثقافة الرياضية بين العاملين لدى المؤسسة وتقديراً لجهودهم المبذولة في دعم المؤسسة والنادي بتخصيص يوم رياضي ترفيهي لعُمال المؤسسة الذين يقدمون خدمات متميزة لكل من يتواجد بالمؤسسة وكافة الأندية.