«زريج» تعانق كأس «المحليات المفتوح» بـ«التوقيت الأفضل» في مهرجان الوثبة

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا، منافسات اليوم التاسع من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل 2021، والتي أقيمت أمس، على أرضية الميدان الغربي للهجن بالوثبة بالعاصمة أبوظبي، والتي خصصت لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم، التي أقيمت على مدار 8 أشواط في الفترة المسائية خصصت منها 4 أشواط للرموز.

وعانقت «زريج» بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري، الناموس، وتوجت بكأس «الأبكار المحليات المفتوح» أول رموز الثنايا، محققة المركز الأول بأفضل توقيت في منافسات الثنايا، وبزمن قدره 12.31.0 دقيقة، ليحصل الظاهري مالك «زريج» على الرمز والجائزة المالية البالغة نصف مليون درهم. وحلق «مبهر» لمالكه حمد راشد بن غدير الكتبي، ببندقية الثنايا الجعدان المحليات المفتوح، في الشوط الرئيس الثاني، بالإضافة إلى 400 ألف درهم، بعد أن كان أول الواصلين إلى خط النهاية بزمن قدره 14:42:0 دقيقة.

وانتزعت «شواهين»، لمالكها مبارك صغير علي دري المنصوري، ناموس الشوط الرئيس الثالث، لتتوج بكأس الثنايا الأبكار في فئة المهجنات، إلى جانب نصف مليون درهم جائزة الشوط، وذلك بعد أن سجلت زمن قدره، 12.38.2 دقيقة. ومنح «البدع» مالكه حمد راشد بن غدير الكتبي، ناموس الشوط الرئيس الرابع، والرمز الثاني، بفوزه ببندقية الجعدان المحليات، بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 12:56:5 دقيقة، ليتصدر المشهد ويقود لصدارة شعار حمد بن غدير الكتبي للمشهد في يوم الرموز بسباقات الثنايا.

وفي الأشواط الأربعة المتبقية في ختام منافسات الثنايا، اقتنصت «محنة» لناصر حمد سهيل عويضة الخييلي صدارة الشوط الخامس للمحليات، مسجلة زمناً قدره 12.45.4 دقيقة، وفازت «الشاهينية» بالشوط السادس للمهجنات، بتوقيت قدره 13:01:2، وحلق «مشكور» لياسر سعيد بخيت الخييلي، بناموس الشوط السابع، بتوقيت قدره 12:52: دقيقة، وعانق «شديد» لمحمد طالب هادي هليل المري، بصدارة أخر أشواط منافسات اليوم التاسع، مسجلاً زمنا قدره 12.48.6 دقيقة.