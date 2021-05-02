تأجيل قمة اليونايتد وليفربول.. «أولد ترافورد» تحت «الحصار»!

مانشستر (أ ف ب)

أعلن مانشستر يونايتد تأجيل مباراته المرتقبة، مع غريمه وضيفه ليفربول في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي كانت مقررة مساء اليوم «الأحد»، وذلك بعد اجتياح جمهوره لملعب «أولد ترافورد» في خطوة احتجاجية ضد عائلة جلايزر المالكة للنادي.

وقال اليونايتد في بيان «تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن على خلفية تظاهرة، ما يعني أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل أيضاً، وهو الأمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة اليونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.

واجتاح مشجعو مانشستر يونايتد ملعب «أولد ترافورد»، قبيل المباراة، وذلك في إطار الاحتجاج على مالكي النادي الأميركيين.

وتجدد غضب مشجعي «اليونايتد» حيال عائلة جلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال، والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة جلايزر يونايتد منذ الاستحواذ في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.

واحتجاجاً على انتقال ملكية النادي إلى الأميركيين، ارتدى مشجعو يونايتد اللونين الأخضر والذهبي للمباريات في بداية عهد عائلة جلايزر، وهما لونا نيوتن هيث، النادي الذي تأسس في عام 1878 والذي أصبح في النهاية مانشستر يونايتد بعد 24 عاماً.

وعادت الأوشحة والمشاعل الخضراء والذهبية إلى ملعب «أولد ترافورد»، بينما كان هناك عدد من اللافتات المناهضة لعائلة جلايزر.

وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى أرض الملعب وهم يهتفون «نريد خروج جلايزرز».

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد إد وودوورد أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام وسط تداعيات مشروع الدوري السوبر.