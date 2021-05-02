أياكس يقبض على الدوري الهولندي للمرة الـ35

أمستردام (د ب أ)



توج أياكس أمستردام رسمياً بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الكبير 4 - صفر على إيمن، اليوم «الأحد»، في المرحلة الـ31 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز أدو دن هاج على فينورد روتردام 3 / 2 وسبارتا روتردام على مضيفه جرونينجن 2-1، وتعادل آيندهوفن مع هيرنفين 2-2.

وعزز أياكس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 35 لقباً، بفارق 11 لقباً أمام آيندهوفن صاحب المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة، فيما يحتل فينورد روتردام المركز الثالث في قائمة الفرق المتوجة باللقب على مدار تاريخ البطولة.

وحسم أياكس لقب البطولة قبل آخر ثلاث مراحل من الموسم حيث رفع رصيده إلى 79

نقطة في الصدارة، بفارق 14 نقطة أمام آيندهوفن صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع هيرنفين 2-2.

وأنهى أياكس الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف سجله جوراين تيمبير في الدقيقة العاشرة، وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى أحرزها سيباستيان هيلير وديفين رينش ودافي كلاسين في الدقائق 61 و66 و74.

وتجمد رصيد إيمن عند 24 نقطة في المركز السادس عشر علما بأنه مني اليوم بالهزيمة الأولى له بعد ثلاثة تعادلات وخمسة انتصارات في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وأفاق أدو دن هاج من كبوته متأخراً، وحقق انتصاراً مهماً على فينورد روتردام 3- 2 اليوم، ليكون الفوز الثاني فقط له في 2021، كما أنه الأول للفريق بعد 15 مباراة غابت فيها الانتصارات عنه بالدوري الهولندي و16 مباراة في الدوري وكأس هولندا.

ورفع أدو دن هاج رصيده إلى 19 نقطة، لكنه ظل في المركز الثامن عشر الأخير، وإن حافظ على فرصه حسابياً حتى الآن في البقاء بالدوري الهولندي.

وكان فينورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب روبرت بوزينيك في الدقيقة الثالثة، ورد أدو دن هاج بثلاثة أهداف أحرزها جوناس أرويلي في الدقيقة 13 وناصر الخياطي في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و59.

ورغم تسجيله لهدف ثاني في المباراة عن طريق نيكولاي يورجنسن في الدقيقة 70،

خسر فينورد اللقاء وتجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الخامس.

كما أنهى فينورد المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ينس تورنسترا في اللحظات الأخيرة من اللقاء لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتغلب سبارتا روتردام على مضيفه جرونينجن 2-1 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتقدم للمركز التاسع، وتجمد رصيد جرونينجن عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.