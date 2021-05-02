الاتفاق يتحول إلى الاستثمار في «اليوبيل الماسي»

الرياض (د ب أ)

وافقت وزارة الرياضة السعودية على تأسيس شركة استثمارية تابعة لنادي الاتفاق، حسبما أعلن النادي السعودي على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وأشار النادي في بيان إلى أن شهادة تسجيل الشركة صدرت رسمياً من وزارة التجارة تحت اسم شركة نادي الاتفاق الاستثمارية ذات مسؤولية محدودة.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للأفكار الخلاقة والخطوات الطموحة في القطاع الرياضي والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولتطوير ورفع الكفاءة الاستثمارية وحجم عقود الرعايات وزيادة الإيرادات والاستثمار الأفضل لمنشأة ومرافق النادي.

وأعرب خالد بن عبدالله الدبل، رئيس مجلس إدارة النادي، عن شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للدعم الذي تحظى به كافة القطاعات بالمملكة لاسيما قطاع الرياضة.

كما تقدم الدبل بالشكر للعمل الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واصفا صدور موافقة وزارة الرياضة بتأسيس شركة الاتفاق الاستثمارية بشكل رسمي بالعهد الجديد نحو آفاق استثمارية مستقبلية زاهرة يواكب احتفال النادي بمرور 75 عاماً على تأسيسه.

وكشف الدبل بأن أغراض النادي الاستثمارية ستشتمل على العديد من المهام من أبرزها استثمار وتشغيل علامات النادي التجارية، واستلام واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال النادي وتحصيل تلك الاستثمارات.

كما تضمنت أغراض النادي الاستثمارية تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، كما يتيح الترخيص للشركة تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه وتسويقها وتشغيلها وبيعها، ويسمح كذلك بإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وإدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية.