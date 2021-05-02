رسالة تهديد من «المدفعجية» إلى «الغواصات»!



لندن (أ ف ب)

نشر تحضر أرسنال لما ينتظره الخميس على أرضه ضد فياريال الإسباني، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بأفضل طريقة من خلال الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-صفر اليوم «الأحد» في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما فقد الأمل تماماً بالحصول على مركز في الدوري يخوله العودة إلى مسابقة دوري الأبطال، بعد غياب لخمسة مواسم، يعول أرسنال على الفوز بلقب مسابقة «يوروبا ليج» لضمان مشاركته الموسم المقبل في مسابقة الكبار لكنه خطا خطوة ناقصة بخسارته الخميس خارج ملعبه أمام فياريال 1-2 في لقاء الذهاب.

ويشكل الفوز السادس توالياً لأرسنال على نيوكاسل بفضل هدفي المصري محمد النني في الدقيقة 6 والجابوني بيار ايميريك أوباميانج في الدقيقة 66، تحضيراً جيداً لما ينتظر «المدفعجية» في مواجهة مدربهم السابق أوناي إيمري الخميس على «استاد الإمارات».

ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 في المركز السابع عشر بتلقيه الهزيمة الثانية فقط في المراحل التسع الأخيرة.