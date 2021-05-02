«الغواصات» يتنفس في «الليجا»!

مدريد (أ ف ب)

استعاد فياريال توازنه بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-صفر، وتخلص بلد الوليد من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية بتعادله الثمين مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

في المباراة الاولى، عاد فياريال الى نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، عندما تغلب على خيتافي بهدف وحيد سجله يريمي بينو في الدقيقة 79.

واستغل فياريال تعثر ريال بيتيس أمام بلد الوليد لينتزع منه المركز السادس الذي يخول صاحبه خوض الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، مقابل 51 للفريق الأندلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد الخامس وصاحب المركز المؤهل مباشرة إلى المسابقة ذاتها، والذي خسر أمام هويسكا صفر-1 السبت.

وفي الثانية، كان ريال بيتيس البادئ بالتسجيل عبر أيتور روبيال مطلع الشوط الثاني «49»، وأدرك الإسرائيلي شون ويسمان التعادل بعد 19 دقيقة «68».

وهو التعادل الرابع على التوالي لبلد الوليد، والسادس في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده الى 31 نقطة، وصعد إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز التي تخول لصاحبها البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وبات بلد الوليد يتقدم بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثامن عشر والتاسع عشر بنفس الرصيد، هويسكا الفائز على ريال سوسيداد 1-صفر السبت، وإلتشي الذي سقط أمام أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها في اليوم ذاته، وبفارق خمس نقاط عن ايبار صاحب المركز الأخير والفائز على ديبورتيفو ألافيس 3-صفر السبت أيضاً.