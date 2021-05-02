«هاميلتون 97» في «فورمولا - 1»

بورتيماو (أ ف ب)

رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة مرسيدس خط نهاية سباق جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، في المركز الأول الأحد في بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بعدما كان أول المنطلقين.

وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن إلى سبع نقاط، بعدما نال الأخير نقطة أسرع لفة في السباق.