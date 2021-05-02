حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم «نادي الشطرنج»

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي، بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشئ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى نشر ثقافة ممارسة لعبة الشطرنج وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها، الإسهام في دمج كافة أفراد المجتمع من خلال ممارسة لعبة الشطرنج وكافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي، تعزيز مكانة الإمارة في مجال لعبة الشطرنج على المستوى الداخلي والخارجي للدولة، خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير لعبة الشطرنج، المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة لعبة الشطرنج في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة لعبة الشطرنج.