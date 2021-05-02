ميلر يكسب «النارية» في «أصدقاء دوكاتي»!



مدريد (رويترز)

أطاح جاك ميلر متسابق دوكاتي بزميله بالفريق فرانشيسكو بانيايا، ليحقق فوزه الثاني فقط، في بطولة العالم للدراجات النارية بجائزة إسبانيا الكبرى في خيريس.

وتعافى فابيو كوارتارارو متسابق ياماها، الذي انطلق من المقدمة، من بداية بطيئة ليتفوق بفارق ثانيتين في الصدارة، لكن سرعته تراجعت بشكل كبير بسبب مشكلة بالدراجة، ليسمح لميلر بالتقدم قبل عشر لفات على النهاية.

وصمد ميلر أمام بانيايا ليحقق انتصاره الأول في البطولة منذ جائزة هولندا الكبرى 2016، بينما أنهى فرانكو موربيديلي السباق في المركز الثالث مع بتروناس ياماها.