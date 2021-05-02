توخل: هافيرتز كن مزعجاً!

لندن (د ب أ)

أشاد توماس توخل مدرب تشيلسي لكرة القدم بمهاجمه الألماني كاي هافيرتز، بعد تسجيله هدفي الفوز على فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستبعد توخيل مهاجمه هافيرتز من المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، لكن اللاعب عاد وشارك أمام فولهام وسجل هدفين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن توخيل قوله: «ما زال هناك مجال للتطور لكني سعيد للغاية، ولقد كان حاسماً، تعاون مع تيمو فيرنر كمهاجم ثاني، ومع ماسون

ماونت وحكيم زياش كرباعي هجومي، كان موجوداً دائماً في الهجمات الخطيرة، وبالنسبة لي كان نموذجاً فردياً مهماً، بصرف النظر عن المشاركة لخمس دقائق، 15 دقيقة أو المباراة بأكملها، فقط أظهر أنك مستعد، وكن مصدر إزعاج لي في المباراة التالية، لقد فعل هافيرتز ذلك وهو نموذج على ما قام به الفريق بأكمله ليحصلوا على كل الإشادة من جانبي.