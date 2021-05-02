موري.. صرخة من «الكبسولة»!

دورتموند (د ب أ)

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أن مدافعه ماتيو موري قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وقال سيباستيان كيل مسؤول الفريق لمحطة «سبورت1»: إن موري تعرض «لإصابة قوية في الأربطة وكبسولة الركبة» خلال المباراة التي فاز فيها دورتموند على هولستاين كيل 5 -صفر في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

وقال كيل: «تشخيص حالة موري سيتم خلال يومين، لكن سيغيب لفترة طويلة ولن يتواجد في نهائي الكأس، سيكون هذا دافعاً للفوز باللقب من أجله».

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي صعدت بدورتموند لملاقاة لايبزج في نهائي الكأس يوم 13 مايو الجاري.

وأشار كيل: «سمعنا صراخه لفترة طويلة داخل الملعب ، نشعر بأسف شديد حياله».

وقال إدين تيرزيتش مدرب دورتموند بعد المباراة: «كانت ليلة مثالية حتى الدقيقة 75، لكن إصابة ماتيو موري طغت على كل شيء».

وقال إيمري تشان مدافع دورتموند: «قلوبنا معه، هو شخص مذهل ولاعب رائع ، بصرف النظر عن خطورة الإصابة نحن بجواره وسنسانده طوال هذا الأمر».