النصر السعودي يلجأ إلى «البديل المؤقت» لمارتينيز

الرياض (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي يسعى لإيجاد بديل مؤقت للأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تعرض للإصابة، وخضع لعملية جراحية تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لا تقل عن ستة أشهر.

ووفقاً لصحيفة «الرياضية»، فإن اللاعب الأرجنتيني يواجه سيناريوهين، أولهما تسجيل لاعب أجنبي بديل مكانه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تأكد غيابه عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر، على أن تتم إعادة تسجيله في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار بيتي بالقائمة حال تقدمه في فترة العلاج والتأهيل بحيث لا تزيد مدة غيابه عن خمسة أشهر.

وقال النصر: بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، واللاعب يحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر.

وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وانضم مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتلانتا يونايتد الأميركي.

وشارك مارتينيز مع النصر منذ انضمامه في 20 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه، ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.