ناجلسمان يتعهد بـ «نهائي مثير» لكأس ألمانيا

برلين (د ب أ)

أشاد يوليان ناجلسمان مدرب لايبزج، بأداء بوروسيا دورتموند في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا، والذي نجح في الفوز بخماسية نظيفة على هولشتاين كيل، ليصعد إلى نهائي البطولة، حيث سيواجه لايبزج في الثالث عشر من الشهر الجاري، كما سيلتقي الفريقان أيضاً في الدوري يوم السبت المقبل.

وفي أعقاب مباراة نصف النهائي، قال ناجلسمان: بوروسيا دورتموند حالياً في حالة مزاجية جيدة، وقد فاز بجدارة على هولشتاين كيل.

وعن مباراة نهائي الكأس، قال ناجلسمان إنه يتطلع إلى أن يكون النهائي مفتوحاً ومثيراً، ونحن عازمون بطبيعة الحال على حسمه لمصلختنا.

يشار إلى أن ناجلسمان، الذي سيتولى تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل، خاض عشر مباريات كمدرب لهوفنهايم ولايبزج أمام دورتموند فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع وهُزِمَ في خمس مباريات.