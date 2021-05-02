ابن سليم يطلق خطة تشجيع وتمكين «مواهب رياضة السيارات»

دبي (الاتحاد)

أطلق محمد بن سليم، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، دراسة من شأنها أن تحث على زيادة تمكين وإدماج المواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم في قطاع رياضة السيارات.

وتستند الدراسة على التقارير والبحوث التي أجريت مع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.وتسلط الدراسة الضوء على عدد من الحقائق المثيرة للاهتمام، فعلى سبيل المثال لم تحقق بطولة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1 على مر التاريخ، إلا من قبل أبطال ينتمون إلى 14 دولة من أصل 193 دولة في العالم، وغالبية هؤلاء الأبطال هم أوربيون.

وقال ابن سليم، بطل راليات الشرق الأوسط السابق: هذه السنة استضافت البحرين وستستضيف كل من أبوظبي ولأول مرة المملكة العربية السعودية سباق الجائزة الكبرى لبطولة العالم للفورمولا -1، ومع ذلك ليس لدينا سائق أو حتى مهندس أو مدير فريق في إدارة أحد فرق الفورمولا- 1 من المنطقة، ويحتاج هذا إلى التغيير لأن هذا التنوع والتمكين والإدماج في المواهب الجديدة القادمة من دول ومناطق مختلفة، ستجعل من رياضة السيارات رياضة أقوى. وهذه الخطوة لا بد أن تتم بقيادة الاتحاد الدولي للسيارات باعتباره الهيئة التي تدير الرياضة على مستوى العالم.

وقال: تعتبر رياضة سباق السيارات ظاهرة عالمية وفريدة من نوعها ويتابعها الملايين عبر شاشات التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمتلك صيتاً إعلامياً ضخماً، ولكن وفي الحقيقة أن الغالبية العظمى من السائقين والكفاءات الإدارية ذوي المهارات العليا، والتي تدير هذه الرياضة ما يكونون ذكوراً ومن أصول أوروبية.

وأضاف ابن سليم: أرى أن التنوع والتمكين والإدماج هي مصطلحات واسعة يجب أن تشمل جميع الأجناس والأعراق ومن جميع أنحاء العالم ومن مختلف الظروف الاجتماعية والمعيشية. ولا بد من أن نجعل الطريق للوصول وللدخول إلى عالم رياضة السيارات أكثر سهولة للجميع رغم اختلاف أعراقهم وأجناسهم.

وأجريت هذه الدراسة مؤخراً كجزء من الحملة الانتخابية التي يقودها ابن سليم تحت عنوان: «الاتحاد الدولي للسيارات للأعضاء»، حيث يسعى إلى أن يصبح أول رئيس غير أوروبي للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» منذ تأسيسه في عام 1904. ومن المقرر أن يتنحى جان تود الرئيس الحالي للاتحاد الدولي «فيا» من منصبه في ديسمبر من العام الجاري بعد اثني عشر عاماً قضاها على رأس هرم الاتحاد الدولي للسيارات.

ومن ناحية أخرى أشاد روبرت ريد المرشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لقسم الرياضة عن المبادئ التي تحملها حملة الانتخابية لابن سليم، وشدد على ضرورة تمكين وتوفير المسرعات اللازمة لدخول المواهب من الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى إلى عالم رياضة السيارات.