«الترايل» و«السيكلوكروس» في ندوة «عربي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد) نظم مركز الدراجة العربية التابع للاتحاد العربي للدراجات ورشة تعريفية برياضة «الترايل» أو الدراجة الاستعراضية على العقبات، و«السيكلوكروس» الخاص بالطرق الوعرة، قدمها المحاضر الدولي اللبناني فاتشيه زادوريان، وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني مدير عام المركز، وأدارها تقنياً محمد فادي كلش سكرتير المركز، وشارك فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «زوم» أكثر من 120 حكماً ومدرباً ومهتماً من مختلف الاتحادات العربية. ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذاً لأجندة المركز المعتمدة من قبل مجلس إدارته، الذي يترأسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وبهدف تسليط الضوء على الأنواع المختلفة الأخرى عدا سباقات الطريق والمضمار والجبلية من مسابقات رياضة الدراجات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات، ومن أجل الاهتمام بالفئات المجتمعية الممارسة لمثل هذه الألعاب وتحويلها إلى مسابقات رسمية، من خلال تبني الاتحادات العربية لها وتشكيل فرق وقاعدة لاعبين للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات القارية والدولية. ويعمل المركز حالياً على التحضير لتنظيم ورشة تعريفية برياضة دراجة أصحاب الهمم «ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها»، والذي سيتم عقدها خلال شهر يونيو المقبل.