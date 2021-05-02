السويدي والاستاد يتصدران «الروح الإيجابية الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن بطولة الروح الإيجابية لكرة القدم الإلكترونية في لعبتي «الفيفا 21» و«بيس»، والتي نظمتها «في سلاش» للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبإشراف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، ورعاية مجلس دبي الرياضي.

وحضر العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالقيادة العامة لشرطة دبي، جانباً من منافسات البطولة، والتي أقيمت في إحدى قاعات نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، وقام بتكريم الفائزين بالمراكز الأول، وحقق خليفة السويدي المركز الأول في لعبة «الفيفا 21»، وحصل خليفة الاستاد على المركز الأول في لعبة «بيس».

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعة الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وشركة «زمزم ديستربيوشن»، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح البطولة.

وقال محمد البنّاء الرئيس التنفيذي لشركة «ڤي سلاش» رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن المنافسات شهدت مشاركة 400 لاعب، وأقيمت التصفيات الأولية عبر «الأون لاين»، والتصفيات النهائية بنادي ضباط شرطة دبي، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.