الوحدة يطلب نقل مباراته مع النصر إلى دبي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خاطب الوحدة رابطة المحترفين بنقل مباراته أمام النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، إلى أحد ملاعب دبي، والتي انتظم الفريق فيها عقب عودته من الهند، وتأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، كما خاطب نادي شباب الأهلي، باستضافة المباراة في ملعب العوير، وينتظر أن تعلن رابطة المحترفين رسمياً نقل المباراة، خاصة أن الشرط الوحيد الذي يمنع نقلها، أن لا تقام على ملعب المنافس «النصر».

من جهة ثانية، أدى الوحدة تدريبه الأول، بعد العودة من الهند، أمس «الأحد»، على واحد من الملاعب الفرعية بالوصل، ويواصل «العنابي» تحضيراته عليه، لحين موعد مباراته مع «العميد»، فيما يلتحق بالتدريبات البرازيلي جواو بيدرو والكنغولي باول مبوكو وطحنون الزعابي الذين لم يغادروا مع الفريق إلى الهند.

وعلى صعيد غيابات «أصحاب السعادة» في «الجولة 25» من الدوري، فإن الفريق يفقد جهود أحمد راشد للإيقاف، ومانع عيض الذي تعرض للإصابة، في دوري الأبطال، فيما يتم الوقوف على حالة طحنون الزعابي الذي أمضى الفترة الماضية في العلاج والتأهيل في أبوظبي.

وجاء تأجيل مباراة الفريق مع الفجيرة ضمن «الجولة 24» من البطولة، والتي كان مقرراً إقامتها اليوم إلى 15 مايو الجاري، بسبب بروتوكول الظروف الصحية للعائدين من الهند، فرصة جيدة للفريق من أجل يتخلص من ضغط المباريات، بعد خوضه 6 لقاءات خلال 15 يوماً بالمجموعة الخامسة في «الأبطال»، والتي عاد منها رغم ذلك بمكاسب عديدة، على صعيد العناصر الجديدة وقوة التحمل، وستكون زاداً للفريق فيما تبقى من الموسم، وفي الموسم المقبل، خاصة على صعيد الدوري ودوري الأبطال الذي يخوض مباراتيه في ثمن النهائي خلال سبتمبر المقبل، وستكون في أحوال أفضل كثيراً، مقارنة بالظروف التي خاض فيها مرحلة المجموعات.

والأيام الأربعة المقبلة، التي أعقبت الراحة لمدة 72 ساعة، فرصة للجهاز الفني لاختيار اللاعبين الأقل إرهاقاً وأكثر جاهزية لخوض المباراة المقبلة، والتي تكتسب أهمية معنوية لـ «أصحاب السعادة» الذي يبحث عن مواصلة تألقه القاري، فيما تبقى من البطولة المحلية التي يحتل فيها المركز الثامن ب 35 نقطة.