«دبي الرياضي» يفتح مراكز اللياقة مجاناً للمطعمين

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة «الجميع مسؤول عن الجميع»، وتمنح من أكمل جرعتي اللقاح ضد فيروس كوفيد- 19، فرصة التدريب في عدد من الصالات الرياضية بالمجان، وذلك بالتعاون مع نخبة من الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المميزة في دبي وفي مقدمتها: نادي جولد جيم، فيتنس فيرست، ذا وير هاوس، فيتنس 360، سفن، جست بلاي، ونادي زعبيل للسيدات.

ويتم تنفيذ المبادرة من 3 إلى 13 مايو الجاري، حيث ستساهم هذه المبادرة الجديدة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية بتحسين صحة ورفاهية المجتمع وتحفيز كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.

كما تأتي المبادرة مكافأة لكل من أكمل تلقي اللقاح من مختلف شرائح المجتمع ومن كافة الأعمار والجنسيات للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء، والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.