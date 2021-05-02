المدفع: «الوفاء بالعهد» وراء التفاؤل بالشارقة في «الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

أبدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سعادته بتأهل «الملك» إلى دور الـ 16، لدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن اللاعبين والجهاز الفني «أوفوا بالوعد» الذي قطعوه على أنفسهم قبل انطلاق مباريات المجموعة الثانية التي تصدرها الفريق.

وقال المدفع: أثبت الفريق أنه قادر على التحدي الكبير بتجاوز مرحلة صعبة محلياً، وتميز اللاعبون في كل المباريات، وكانوا بالفعل على العهد بقدرتهم على حصد المركز الأول أو الثاني، وتألقوا بالفعل في الصدارة.

وأضاف: الشارقة فريق كبير، ولدينا طموحات مشروعة في «الأبطال»، وعلينا أن نفكر في كيفية اجتياز كل مرحلة من مراحل البطولة المقبلة، ولدينا الكفاءات التدريبية والعناصر من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحاتنا، ومن جانبنا نحاول توفير كل الوسائل، ولا نضع اللاعبين تحت ضغوط المباريات والانتصارات، ولكن ثقتنا فيهم كبيرة في الاستمرار على نهج النتائج الإيجابية التي تخدم مسيرة «الملك» في «الآسيوية».

وقال: متفائل إلى أبعد الحدود في البطولة الآسيوية، لأننا نملك عناصر توفي بالعهد، ولدينا خامات من شأنها السير قدماً في النسخة الحالية، ورغم كل الضغوط، سواء من الجماهير أو الظروف المحيطة، إلا أننا نطمع في المزيد من التألق للشارقة في «القارة الصفراء».

وأضاف: انتهينا من معترك قاري مهم، وأصبح هناك تحد آخر، لا بد من خلاله الحفاظ على المكتسبات، وأن يستمر الإصرار في بقية مباريات دوري الخليج العربي، وأن تكون بمثابة الكؤوس.

ونوه علي سالم المدفع إلى أنه في الدوري شعرت بعض الجماهير بالإحباط، وقال: ندرك جميعاً أسبابه ونتفهم حرص الجماهير على استمرار «الملك» في قوته، إلا أن الفريق مر بظروف «قهرية» كبيرة، بعد التوقف الشتوي حيث تصدرنا المسابقة، ولكن حدث ما لم نتوقعه، من عدم استقرار التشكيلة الرئيسية، مروراً بالوضع الصحي، ووجود أكثر من 12 إصابة رياضية، و14 أخرى مرضية بـ «كوفيد- 19»، مما أدى إلى صعوبة عودة الفريق إلى مستواه المعهود.