عبدالله حميد بطل دوري قفز الحواجز 2021

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7» من نادي الشارقة للفروسية، لقب الفئة الكبرى في نهائي منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي استضافها نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين، واشتمل نهائي الدوري على 14 منافسة، على ميدان الصالة المغطاة، والميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية.

وتنافس في ختام الدوري 187 فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، تحت إجراءات احترازية من وباء كورونا والوقاية منه، وشهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للحدث، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

منافسة ختام الدوري للفئة الكبرى جاءت بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس على اللقب 23 فارساً وفارسة، وتوّج 6 منهم بجوائز مالية بلغ مجموعها (130) ألف درهم من جملة (315) ألف درهم جملة جوائز منافسات الختام، وأكمل فارسان منافسة اليوم الثاني من دون خطأ، أولهما بفارق التوقيت الفارس عبدالله حميد بالفرس «شا شا شا» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة الثانية في زمن سريع بلغ (46.11) ثانية، والمركز الثاني أحرزته الفارسة تينا لوند بالجواد «كاراللو» من نادي دبي للبولو والفروسية، وأنهت الجولة الثانية في زمن بلغ (55.24) ثانية، وتوّج بلقب المركز الثالث الفارس عبدالله المري بالفرس «سما دبي»، وبمجموع 4 نقاط جزاء ارتكبها في منافسة اليوم الأول.

وواصل الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي أداءه المتميز في منافسات القفز على حواجز الـ(135) سم، والتي كان قد أحرز لقبها الأسبوع الماضي في المنافسات الرمضانية الثانية في نادي الشارقة للفروسية، وهنا في منافسة ختام الدوري لفئة الناشئين على نفس الارتفاع توّج المرزوقي باللقب بصحبة الفرس «كورال بيتش» من إسطبلات الشراع ومن دون خطأ في المنافستين، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس أسامة الزبيبي بالجواد «فلاش جوردون»، من نادي مندرة للفروسية، وبرصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح في منافسة اليوم الأول، وتوج بالمركز الثالث الفارس سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» من نادي الشارقة للفروسية، وبرصيد 12 نقطة جزاء في منافسة اليوم الثاني.

وحقق الفارس عبد الرحمن الحبسي بالجواد «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية، لقب الفئة الوسطى وفرسان المستوى الأول على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، فارسان أكملا المنافستين دون خطأ، المتصدر الفارس الحبسي، والفارس خالد الجنيبي بالفرس «إنيرجي البريّة» من الوحدات المساندة، وحازت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم لقب المركز الثالث وأحرزته بالجواد «الباهي» من مركز الإمارات للفروسية، وبنقطة جزاء واحدة لتجاوزها الزمن المسموح في الجولة الأولى.

وحقق الفارس محمد حمد الكربي لقب نهائي الدوري للفرسان من فئة (الجونيورز) على حواجز (125) سم، وحاز اللقب من بين 26 فارساً، بعد إكماله المنافستين دون خطأ بصحبة الجواد «دمفيس» من نادي الشارقة للفروسية، وجاء فوز الكربي بفارق التوقيت على الفارس محمد سلطان الكعبي والجواد «كون إنيرجي» من منتجع الفرسان الرياضي، والذي أكمل المنافستين دون خطأ أيضاً، وذهب لقب المركز الثالث إلى الفارسة كريستينا ماري التي أكملت المنافستين بالفرس «جوين توسكا أتش بي سي» من نادي الشارقة للفروسية، برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى من منافسة اليوم الثاني.