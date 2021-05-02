سالم عبدالرحمن بطل «الخاطف» في «دولية الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

نجح الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج في الفوز بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف، ليجمع بين لقبي السريع والخاطف للنسخة 26 من البطولة، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمرت على مدار 3 أيام، بمشاركة 40 لاعباً.

وتصدر سالم بطولة «الخاطف»، بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة في مباراة واحدة أمام المصري علي فرحات، وجاء فيوريل لوداريسكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وعمران الحوسني الثالث برصيد 7 نقاط، وإدوارد كانتر الرابع برصيد 6.5 نقطة، والخامس مخلص العدناني 6 نقاط، والسادس أوليفر ديميكلنج 6 نقاط.

وعقب ختام بطولة الخاطف، أقام النادي حفل ختام للبطولة وتكريم الفائزين، حضره الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، كما شهد الحفل عبر شبكة الإنترنت وبرنامج «زووم» أركادي دفوكوفتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، بحضور لويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي، وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وحسان توردلييف رئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج، ود. سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من الضيوف والمسؤولين الرياضيين.

ووجه الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته للبطولة وللنادي وإلى مجلس الشارقة الرياضي، ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بشكل عام والرياضة بشكل خاص، لم تمنع إدارة النادي من تنظيم البطولة في نسختها 26 على أرض الواقع في أكبر قاعة للشطرنج بالعالم مع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة وشرطة الشارقة.