«فارق النقطة».. كلاكيت ثاني مرة في حسم لقب المحترفين

معتصم عبدالله (دبي)

يقف دوري الخليج العربي في الموسم الحالي 2020- 2021، على بُعد ثلاث جولات من حسم اللقب، في ظل المنافسة المشتعلة ما بين الجزيرة المتصدر برصيد 50 نقطة، وملاحقه بني ياس الوصيف برصيد 49 نقطة، في الوقت الذي تملك فيه أندية شباب الأهلي 43 نقطة، الشارقة والنصر 42 فرصة المنافسة ولو بشكل ضئيل على الورق.

وتبدو الفرصة مواتية لاستكمال إثارة الموسم الحالي ليكون الأعلى تنافساً في دوري المحترفين منذ عقد كامل، حينما حسم الأهلي لقب النسخة الأولى موسم 2008- 2009، بفارق نقطة أمام منافسه الجزيرة في الجولة الأخيرة.

وغاب التنافس في «الرمق الأخير» خلال المواسم التالية للنسخة الأولى، في ظل اتساع الفارق ما بين البطل والوصيف، ونجاح الأول في حسم اللقب قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة، وصولاً إلى نسخة 2018- 2019، والتي شهدت عودة «الملك» إلى معانقة اللقب واحتفاله بالتتويج قبل الجولة الأخيرة بفوزه على ضيفه الوحدة 3- 2 في «الجولة 25».

وحُسمت المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، خلال مواسمه الماضية قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة في 10 مواسم، باستثناء الموسم الأول 2008- 2009، في الوقت الذي استمر فيه التنافس إلى الجولة قبل الأخيرة في موسم 2018- 2019.

وأسهم اتساع الفارق ما بين البطل والوصيف في حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة في كل مواسم المحترفين خلال عقد كامل، ووصل الفارق ما بين المتصدر والوصيف إلى الحد الأعلى «16 نقطة» في موسم 2013- 2014، بعدما حسم «الفرسان» اللقب قبل نحو ثلاث جولات على الختام.

وفي الوقت الذي يبحث فيه بني ياس عن التتويج بأول ألقابه في الدوري، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، تُوج الجزيرة بآخر ألقابه في الدوري موسم 2016- 2017، قبل جولتين على الختام، حينما فاز على حتا 5- 0 في «الجولة 24»، قبل أن يحتفل بالوصول إلى 68 نقطة كأعلى رصيد لبطل في تاريخ دوري المحترفين.