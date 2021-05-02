زيدان: «التفاصيل الصغيرة» تصنع الفارق في «الليجا» و«الشامبيونزليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يركز الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني على الجوانب الإيجابية في كل مباراة يلعبها فريقه في سباق المنافسة على بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، والتي بلغت ذروتها في هذه الجولات الأخيرة.

وفي مؤتمره الصحفي بعد الفوز المهم على أوساسونا 2-صفر في «الجولة 34»، قال زيدان: أنا لا أزعم أننا سنفوز بكل شيء، وإنما أقول إننا سنبذل أقصى جهدنا سعياً للفوز.

وأشاد زيدان بأداء البلجيكي إيدن هازارد الذي شارك أساسياً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وقال: إيدن لعب 70دقيقة كاملة، وأنا سعيد بعودته، فهو مكسب كبير للفريق، خاصة في المركز الذي لعب فيه بالقرب من كريم بنزيمة، وأعتقد أنه كان جيداً جداً.

وأضاف: فضلت إراحة توني كروس ولوكا مودريتش تحسباً لموقعة ستامفورد بريدج أمام تشيلسي في العاصمة الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

ورغم أن الفوز على أوساسونا جاء بعد معاناة طويلة، ولم يتحقق إلا في آخر ربع ساعة من المباراة، برأس المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو وقدم مواطنه كاسميرو، إلا أن زيدان يرى أن فريقه كان في حالة بدنية وذهنية رائعة في المباراة، وقال: نحن نلعب كل 3 أيام، ولهذا فإن «التفاصيل الصغيرة» تكون بالغة الأهمية، ومن الممكن أن تصنع الفارق في «الليجا» و«الشامبيونزليج».

وعن إصابة المدافع رافائيل فاران وخروجه بين شوطي المباراة، قال زيدان : أتمنى أن تكون إصابة طفيفة، فاران قال لي إنه شعر بألم خفيف في ساقه اليمني، ونرى مدى إمكانية لحاقة بمباراة تشيلسي.

واختتم زيدان مؤتمره الصحفي بقوله: اللاعبون اقتربوا كثيراً من أعلى معدل لياقة بدنية لهم، وهذا مهم في ظل التقارب الشديد في مواعيد المباريات.