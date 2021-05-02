كاراجر: مثلث «صلاح- ماني- فيرمينو» انتهى عمره «الافتراضي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الإنجليزي جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق والخبير الكروي الحالي: إن الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو لم يعد يجسد مستقبل «الريدز»، وأنه لا بد من «تفكيك» و«فصل» هذا الثلاثي عند بعضه، لأنه لم يعد يقدم المطلوب منه في «الأنفيلد». وبدأت تكهنات حول إمكانية حدوث تحركات مستقبلية في ليفربول مع اقتراب «الميركاتو الصيفي»، في ظل شائعات عديدة تشير إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى بالحصول على خدمات أي من هذا الثلاثي الهجومي.

وإذا كان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يقدم أي إيضاح بشأن وجود عروض لأي منهم ، فإن كارايجر يرى أن الوقت حان لتغيير «تركيبة» هذا الثلاثي الهجومي، بعد التراجع الكبير في مستواهم هذا الموسم، مشيراً إلى أن ذلك ضرورة فنية.

وقال كاراجر: الكل يتحدث عن أن خط هجوم «الريدز» خارج الفورمة، وعن المشكلات الدفاعية الكبيرة في الفريق، خاصة في قلب الدفاع ، ورأيي أن المشكلة الكبرى هي الخط الأمامي، لأن مشكلة الدفاع سيتم حلها في الموسم الجديد، بعودة فان دايك وجوي جوميز. وأضاف: قلت مراراً وتكراراً إن أي مثلث هجومي ناجح لا يمكن أن يستمر لسنوات طويلة، وإنما 3 سنوات على الأكثر، وفي حالة ليفربول نجده تخطى السنوات الأربع، إذن لا بد من تغيير تركيبة أضلاع هذا المثلث هذا الصيف.

واعترف كاراجر بأن صلاح وماني وفيرمينو كانوا رائعين بشكل لا يصدق في المواسم السابقة، ولكنهم وصلوا هذا الموسم إلى مرحلة ينبغي أن يتغير فيها وضعهم تماماً، لإيجاد نوع جديد من المنافسة في هذا الخط.