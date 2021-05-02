ماسون: كين «قائد حقيقي» و«عقلية استثنائية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن ريان ماسون المدرب المؤقت لتوتنهام، من أشد المعجبين بنجم وهداف الفريق هاري كين، ووصفه بأنه نموذج للاحترافية وحُسن القيادة.

وتولى ماسون مهمة تدريب «السبيرز» خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان قرار إقالته مفاجأة لهاري كين الذي يقدره كثيراً، وخصه بالحديث لشبكة «سكاي سبورتس»، قائلاً: نعم كانت إقالته مفاجأة بالنسبة لي وعلمت بالخبر قبل إذاعته بدقائق قليلة، ولكن هذه هي كرة القدم، لقد شاهدت عدة عمليات إقالة لمدربين منذ أن بدأت لعب كرة القدم، وإن كنت لم أتوقع أن يحدث ذلك مع مورينيو، وعلاقتي جيدة جداً به، وأتمنى له التوفيق في عمله القادم.

وواصل ماسون لاعب توتنهام السابق والمكلف من إدارة توتنهام بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، حديثه عن كين قائلاً: هو الورقة الرابحة الأولى للفريق، والنموذج الأمثل للاحترافية، وقدوة لكل اللاعبين.

وأضاف: إنه يحب النادي ولطالما أثبت ذلك، وهومن أفضل مهاجمي العالم وكل الناس يعرفون ذلك، وإنه من أفضل اللاعبين الذين قابلتهم في حياتي، وهو مهم جداً للاعبين الآخرين، لأنهم يرون فيه قائداً حقيقياً في التدريبات والمباريات، وله بصمته ويمثل القدوة. واختتم ماسون حديثه بقوله: عندما تجد واحداً من أفضل لاعبي العالم يتصرف على هذا النحو الذي يسلكه كين، فلابد أن تقدره وتصفق له، لأنه يملك هذه العقلية الاستثنائية.