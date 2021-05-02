"الرجل المنسي" ينقذ موسم ريال مدريد

مراد المصري (دبي)

تحول البرازيلي إدير ميليتاو فجأة إلى البطل المنقذ لموسم ريال مدريد وهو الذي عانى لإثبات نفسه منذ انضمامه في الموسم الماضي، حتى أطلقت عليه صحيفة "آس" قبل عام لقب "الرجل المنسي"، لكنه انتفض بقوة وأصبح بشكل غير متوقع اللاعب الحاسم للفريق في الأوقات الحرجة، حيث اقتنص هدف الافتتاح لينهي صمود أوساسونا لمدة 76 دقيقة، ويمهد الدرب لريال مدريد للفوز 2 -صفر أمس، والتمسك بحظوظ الدفاع عن لقب الدوري الإسباني "الليجا"، في أداء بارز وغير متوقع من المدافع الذي يعوض غياب القائد سيرجيو راموس.

ميليتاو يمر بأسبوع حافل للغاية، حيث يعد هذا هدفه الأول بقميص ريال مدريد في الدوري، بعدما كان وراء التمريرة الحاسمة في هدف التعادل لفريقه أمام تشيلسي الإنجليزي قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، ليحافظ ريال مدريد على آماله بالتأهل إلى نهائي البطولة القارية.

صحيفة "آس" الإسبانية نشرت مقالاً في العام الماضي وصفت اللاعب بـ "الرجل المنسي"، في ظل عدم قدرته وقتها على إقناع المدرب زين الدين زيدان، الذي كان يفكر بضم قلب دفاع آخر قبل أن يتم الاستقرار على استمراره. ميليتاو انضم إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 50 مليون يورو، في صفقة رأى فيها الفريق وقتها أنه خليفة راموس خلال السنوات المقبلة في ظل عمره، حيث يبلغ الآن 23 سنة وقدراته التي جعلته يحجز مقعداً في منتخب البرازيل.

ميليتاو شارك في 15 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي فيما لعب 10 مباريات فقط في "الليجا" هذا الموسم، وهو الذي خاض آخر 90 دقيقة في يناير الماضي، قبل أن يغيب ما بين الإصابة والبقاء على دكة البدلاء لمدة 3 أشهر. عاد ميليتاو مطلع أبريل الماضي بقوة في ظل الإصابات التي عصفت بالفريق ونجح بتثبيت أقدامه مع الفريق، بعدما أصبح ورقة ثابتة في التشكيلة، ويبدو أن الاستمرارية هي مفتاحه للإعلان عن قدراته الحقيقية.