ثنائية برازيلية تنقذ الريال من «فخ» أوساسونا

مدريد (رويترز)

سجل الثنائي البرازيلي لريال مدريد إيدر ميليتاو وكاسيميرو هدفين في الشوط الثاني، ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على أوساسونا العنيد، ليواصل الضغط على جاره أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وهز ميليتاو أخيراً شباك الضيوف بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 76، ليحرز أول أهدافه في الدوري هذا الموسم. وضمن لاعب الوسط كاسيميرو النقاط الثلاث بعدها بأربع دقائق بتسديدة مباغتة، عندما حاول السيطرة على الكرة إثر تمريرة من كريم بنزيمة لترتطم بقدمه وتسكن الشباك بعدما خدعت سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا. ورفع الانتصار رصيد ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 74 نقطة من 34 مباراة، بينما ارتفع رصيد أتليتيكو إلى 76 نقطة عقب فوزه 1-صفر على إلتشي في وقت سابق. ويلعب منافسهما على اللقب برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد وغداً الاثنين على التوالي.