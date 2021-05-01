دورتموند يلحق بـ«لايبزيج» إلى نهائي كأس ألمانيا

برلين (أ ف ب)

سحق بوروسيا دورتموند منافسه هولشتاين كيل من الدرجة الثانية بخماسية نظيفة، في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ليلحق بفريق لايبزيج إلى مباراة القمة.

وكان لايبزيج تخطى فيردر بريمن بصعوبة بالغة بعد فوز عليه 2-1 بعد التمديد، مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي. ويمني دورتموند النفس في إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2017، في حين يسعى لايبزيج الى تقديم هدية وداعية لمدربه الشاب جوليان ناجلسمان، الذي سينتقل لتدريب بايرن ميونيخ خلفاً لهانزي فليك في الموسم المقبل.

وخاض دورتموند المباراة في غياب هدافه النروجي ايرلينج هالاند بسبب إصابة عضلية، لكن نجاعته التهديفية لم تتأثر إطلاقاً كما تدل النتيجة، وقد نجح في حسم النتيجة في الشوط الأول بتسجيله أهدافه الخمسة عن طريق الأميركي الشاب جيوفاني رينا (16 و23) وماركو رويس (26) والبلجيكي ثورجان هازارد (32)، قبل أن ينهي الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام مهرجان الأهداف (42).

وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا على ملعب برلين الأولمبي في 13 مايو الحالي، لكن من دون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي أصدر بيانا جاء فيه أنه "وفقاً للقوانين المرعية الإجراء في مكان المباراة في برلين، من المستحيل التقدم بطلب لاستقبال الجماهير".