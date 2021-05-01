العنبري: حتا يتألق أمام الشارقة دائماً

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، جاهزية فريقه لمباراة حتا المقررة «الاثنين»، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري الخليج العربي، وقال العنبري في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: التحضيرات تمضي بصورة جيدة، لا سيما في ظل النتائج الإيجابية للفريق مؤخراً في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: أتمنى الحضور الجيد للاعبين في هذه المباراة، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن فريق حتا دائماً ما يتألق ويلعب بصورة ممتازة في مبارياته أمام الشارقة.

وحول تأثير فترة التوقف السابقة سواء كان سليباً أم إيجابياً على الفرق التي لم تشارك في الآسيوية ومن بينهم حتا، أوضح العنبري: من الصعوبة الحكم بأن يكون هناك فريق غير جاهز في ظل أهمية المباريات الثلاث المقبلة في الدوري باعتبارها حاسمة لفرق المقدمة والفرق المنافسة على البقاء، وبالتالي ستكون جميع الفرق في كامل جاهزيتها للمباريات المتبقية، ونحن بدورنا جاهزون لخوض اللقاء بهدف تحقيق العلامة الكاملة ولتحسين موقفنا في ترتيب الدوري، والمحافظة على نتائج الفريق الإيجابية الأخيرة.