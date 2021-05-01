بيدرو: هدفنا تحسين وضع العين في آخر 3 مباريات

العين (الاتحاد)

قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين: مطالبون بإظهار قوتنا للفوز في المباريات الثلاث المتبقية من الموسم الحالي، سعياً لتحسين وضعنا، في أعقاب فترة التوقف الطويلة نسبياً فالمباريات المتبقية تمثل لنا تسع نقاط، وكل ما يمكننا قطعه من وعود هو أنَّ اللاعبين الذين سيخوضون هذه المباريات سيقاتلون لحصد النقاط الثلاث مع نهاية كل مباراة.

وأضاف: هدفنا في الوقت الحالي يتمثل في تحسين موقعنا على لائحة الترتيب، ونحن واثقون في مقدرتنا على فعل ذلك من خلال التركيز على القيام بعملنا بطريقة جيدة، وأن نثبت أنه رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها هذا الموسم، إلا أنه من المهم أن ننهي الموسم بتحقيق الانتصارات.

وزاد: نحن نحترم فريق اتحاد كلباء الذي أظهر مستوى جيداً هذا الموسم ويحتل المركز السابع حالياً خلفنا مباشرة بفارق نقطتين، ولديهم فريق جيد ولاعبون يتمتعون بإمكانيات كبيرة، ولكن في المقابل سنظهر قدرات ومهارات فريقنا لأننا نسعى للفوز بالنقاط الثلاث، وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة وسنستمتع بمشاهدتها فالفريقان يقاتلان من أجل تحقيق الهدف نفسه، ولكننا عازمون على الفوز بنتيجة المباراة، وسنخوض هذه المباريات الثلاث خلال تسعة أيام ونرغب في أن نكون الفريق الفائز في جميعها.