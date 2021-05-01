قويض: مواجهة الظفرة مع النصر صعبة رغم البُعد عن المنافسة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توقع السوري محمد قويض مدرب الظفرة مباراة صعبة لفريقه أمام النصر «الاثنين» بالجولة 24 من دوري الخليج العربي، رغم أن المنافس يعتبر بعيد عن المنافسة على درع البطولة.

وقال: فترة التوقف الحالية كانت طويلة جداً، خضنا خلالها مباراتين وديتين أمام الجزيرة والعين، لكن ظروف النقص ما زالت قائمة حيث نفقد 7 لاعبين لظروف مختلفة، لكننا في كل الأحوال نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام النصر الذي يملك خط هجوم قوي ودفاعاً متوازناً.

وأضاف: توقيت المباراة ليس مناسباً للفاصل الزمني القصير بينه وموعد الإفطار، وبرمجة الثلاث جولات الأخيرة ستلعب بشكل مضغوط، واستعدادنا لذلك جيداً خاصة مع الوضع النفسي الجيد للفريق بسبب بعده عن معركة الهبوط.

وأوضح قويض أن إدارة ناديه بدأت التخطيط للموسم الجديد، وأنه ومساعديه يعملون على تطبيق هذه السياسة الفنية فنياً، وتمني أن يوفق ولاعبيه في تقديم مباراة جيدة.