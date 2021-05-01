مساعد مورينيو على أعتاب الهلال السعودي





الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت لاتفاق مع البرتغالي خوسيه مورايس، مساعد جوزيه مورينيو لتولي قيادة الفريق، بدلاً من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قررت إدارة النادي إقالته مؤخراً.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» اليوم السبت، جاء اختيار مورايس بالنظر إلى معرفته السابقة بأندية المنطقة، ونجاحاته التدريبية التي كان آخرها مع جيونبوك الكوري الجنوبي، الذي حقق معه جائزة أفضل مدرب في الدوري الكوري الجنوبي في عام 2019، قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

واستقر الهلال على إقالة ميكالي، بسبب نتائج الفريق السيئة في دوري أبطال آسيا.

وسبق لمورايس البالغ من العمر 55 عاماً، العمل في السعودية، حيث أشرف على تدريب الحزم، ومن ثم الفيصلي، قبل أن ينتقل إلى الشباب ويتوج معه بكأس السوبر.

وعمل مورايس مساعداً لمواطنه جوزيه مورينيو في أندية عدة، أبرزها تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.