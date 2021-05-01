فلاديمير: حتا لا يتمنى ظهور الشارقة بمستواه الآسيوي

مراد المصري (دبي)

هنأ الصربي فلاديمير مدرب حتا، منافسه الشارقة لتأهله للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، لكنه تمنى عدم ظهور الفريق بمستواه الآسيوي أمامهم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بينهما في الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي.

وقال: الشارقة يمر بمرحلة أداء جيد للغاية وخاض 6 مباريات خلال الشهر الماضي، فيما لم نلعب أي مباراة من جانبنا، ورغم ذلك سنواصل الدفاع عن حظوظنا، حيث سيتحدد مصير موسمنا خلال الأيام الثمانية المقبلة. وتابع: الأمور لن تكون بأيدينا في صراع الهروب من الهبوط، ورغم قوة المنافس، فإن هذا لا يمنع أننا سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.

ورداً على عدم خوض مباراة ودية خلال الفترة الماضية، قال: حاولنا أن ننظم مباراتين وديتين، لكن لم نتمكن واكتفينا بمباراة واحدة كتقسيمة بين لاعبينا، ويجب أن نتعامل مع هذا الواقع.