الرمادي: 7 نقاط في 3 مباريات تضمن بقاء عجمان

رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، أن «البرتقالي» يخوض مباريات في غاية الأهمية والصعوبة خلال الأمتار الأخيرة؛ لأن كل فريق لديه هدف من المباراة، سواء الباحثين عن القمة أو القاع أو تحسين المراكز.

وقال: كل المباريات صعبة وتحتاج إلى تركيز شديد، وأتمنى أن يكون فريقنا على درجة عالية من التركيز، وندرك أننا نواجه فريق الجزيرة المتصدر، إلا أننا ننتظر أن يظهر لاعبونا شجاعة في اللعب، ولدينا ثقة في الفريق في تقديم مباراة متميزة للغاية؛ لأن جميع اللاعبين يدركون موقفنا في جدول الترتيب.

وأضاف: الفترة الماضية خلال التوقف كانت على مرحلتين، الأولى لعبنا مباراة ودية أمام الوصل، والثانية كانت متميزة، والفريق بدأ في الأداء الجيد، والأهم أن يكون الفريق قد استفاد منها، ولا توجد غيابات، باستثناء محمد إسماعيل الذي تعرض للإصابة في المباراة الودية، ونأمل أن يلحق باللقاء.وأشار الرمادي إلى أن المباريات المتبقية للفريق صعبة للغاية.

وقال: نحتاج إلى ثقل اللاعبين في الملعب، من خلال الأداء الواثق والقوي للاعبين والفريق مر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم من إصابات، وإيقافات وظروف متعددة، ولكن أغلب المباريات كان فريقنا نداً قوياً أمام الكبار، وإذا كانت المباراة صعبة ستكون على الطرفين وليس طرفاً واحداً.

وحول تأجيل مباراة الوحدة والفجيرة إلى 15 مايو، قال: ألتمس العذر لرابطة دوري المحترفين في قرار التأجيل؛ نظراً لأن الوحدة عائد من الهند، ومن الصعب اللعب المباراة، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك تأجيل كامل للجولة بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن عجمان والفجيرة يتنافسان في البقاء والمباراة بينهما في الجولة الأخيرة كانت ستحدد موقف كل فريق، ولكن كل الخيارات فيها ثغرات، كما أن الرابطة لديها التزام بنهائي كأس رئيس الدولة، وهذا ظرف استثنائي، وعلينا أن نتعامل مع الأمر على أرض الواقع.

وأضاف: نحتاج إلى 7 نقاط من 3 مباريات كي نضمن البقاء، ولكن قد يحصد الفريق 3 نقاط، وتظل في الدوري أو 4 نقاط، ولكن سيكون الأمر بأقدام الآخرين وأي نتيجة إيجابية أمام الجزيرة ستكون مفيدة للفريق، إلا أن التعادل مع الجزيرة والشارقة لا يكفي للبقاء، خاصة أن المنافس في البقاء الفجيرة ستكون له مباراة مؤجلة، وليس أمامنا سوى أن نلعب مع الجزيرة، وننتظر النتيجة كي نخدم أنفسنا في ظل غياب الفجيرة عن هذه الجولة، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة، وسيكون شعارنا هو الفوز في كل مباراة.