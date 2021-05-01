ثنائية هافرتس تقود تشيلسي للمربع الذهبي وتُغرق فولهام

لندن (رويترز)

سجل الألماني كاي هافرتس ثنائية ليقود تشيلسي للفوز 2 - صفر على فولهام المهدد بالهبوط في قمة لندنية مثيرة، ليعزز «البلوز» فرصه في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داخل المربع الذهبي اليوم السبت.

وبدأ فولهام، البعيد بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان، اللقاء بقوة، لكن تشيلسي كان الأكثر فاعلية. ومرر ميسون ماونت إلى هافرتس الذي تفوق على أولا أينا مدافع تشيلسي السابق في طريقه للتسجيل في الدقيقة العاشرة.

وضاعف هافرتس التقدم في الدقيقة 49 بعد تمريرة متقنة من مواطنه تيمو فيرنر. وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 61 نقطة من 34 مباراة، متقدماً بست نقاط على وستهام صاحب المركز الخامس الذي يلعب بعد غد الاثنين.

ويعود تشيلسي إلى ستامفورد بريدج يوم الأربعاء لخوض لقاء إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد عقب التعادل 1-1 في الذهاب.