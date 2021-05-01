النصر يفقد جهود ليما ومينديز أمام الظفرة

معتصم عبدالله (دبي)

يفتقد النصر جهود الثنائي جلوبير ليما وريان مينديز في مباراة الفريق المرتقبة أمام ضيفه الظفرة مساء الاثنين على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ 24 لدوري الخليج العربي، حيث يغيب ليما بداعي الإيقاف بعد نيله بطاقة حمراء في مباراة نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، فيما تعرض مينديز للإصابة في الكاحل في مباراة جلف إف سي الودية خلال فترة توقف الدوري.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، الاستفادة الكبيرة لفريقه من فترة التوقف للدوري والتي امتدت لنحو شهر في تجهيز عناصر الفريق، وقال: نجحنا في استغلال التوقف بشكل جيد من خلال العمل في الكثير من النواحي لتجهيز الفريق لمباريات الرمق الأخير في الموسم بداية بمواجهة الظفرة، أملاً في إنهاء الموسم بشكل جيد على مستوى الدوري، والتحضير لنهائي كأس رئيس الدولة.

وأضاف: إجمالاً، أعتقد أن فترة التوقف كانت إيجابية بشكل عام لتجهيز عددٍ من العناصر التي ستعوض الغيابات المؤثرة في نهائي كأس رئيس الدولة أمثال البرازيلي المقيم جابرييل فالنتيني الذي نجح في حجز مقعده في التشكيلة الأساسية بداية من مباراة الظفرة كبديل لمينديز المصاب.

وحول إمكانية التضحية بالمباريات المتبقية في الدوري لتجهيز أفضل البدلاء لتعويض الغيابات المؤثرة في نهائي الكأس، أوضح قائلاً: المباريات الثلاث المتبقية للفريق تنطوي على أهمية للفريق أملاً في حجز مقعد مؤهل في المشاركة في القارية في أبطال آسيا، علاوة على تجهيز الفريق بشكل بدني ومعنوي للنهائي.