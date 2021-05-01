زاناردي: نلعب للفوز وإنهاء «الصيام»

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على أهمية النقاط الثلاث أمام الوصل بعد فترة توقف كبيرة للدوري، خاصة أن الفريق لم يفز منذ فترة في الدوري، ولا بد أن ننهي حالة الصيام هذه والسلبية بحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: نحتاج للظهور بشكل جيد أمام فريق مثل الوصل يمتلك المدرب الجيد، ولاعبين مميزين، حققوا نتائج جيدة ومن جانبنا حريصون على أن نقدم أفضل ما لدينا في الجولات الأخيرة.

وتابع: الوديات التي خاضها الفريق حققت الاستفادة من كل النواحي وخاصة الهجومية، حيث جرب بديل لوبيز، الذي سيغيب عن الفريق في المباريات الثلاث والفريق جاهز من الناحية الدفاعية والهجومية بشكل جيد.