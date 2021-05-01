نقطة تفصل إنتر عن حلم الـ11 عاماً

ميلانو (رويترز)

أحرز كريستيان إريكسن هدفاً بعد أربع دقائق من مشاركته كبديل، ليقود إنتر ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه كروتوني اليوم السبت، ويصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، كما أكد هبوط أصحاب الأرض.

ويملك إنتر 82 نقطة ويتقدم بفارق 14 نقطة على أتلانتا صاحب المركز الثاني ويحتاج إلى نقطة واحدة، ليضمن حسابياً لقبه الأول في الدوري منذ 2010، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع النادي القادم من برجامو، لكن إنتر سيتوج بطلاً إذا فشل أتلانتا في الفوز على ساسولو غداً الأحد.

ووضع البديل إريكسن الكرة في الزاوية السفلى للمرمى بعد 69 دقيقة ليفتتح التسجيل، وأنهى أشرف حكيمي هجمة مرتدة في الشباك ليضاعف تقدم الضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكد هدف حكيمي هبوط كروتوني متذيل الترتيب إلى الدرجة الثانية إذ يملك فريق المدرب سيرسي كوزمي 18 نقطة، متأخراً بفارق 13 نقطة عن كالياري صاحب المركز 17 مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.