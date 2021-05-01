مهدي علي: هدف شباب الأهلي الحفاظ على المركز الثالث

منير رحومة (دبي)

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي على أن مباراة فريقه مع بني ياس ضمن الجولة الـ24 لدوري الخليج العربي، والتي ستقام «الاثنين»، مهمة للغاية بالنسبة لفريق «الفرسان»، وذلك بهدف مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري والمحافظة على المركز الثالث الذي يحتله حالياً.

وقال: صحيح أننا نمر بظروف صعبة بحكم المشاركة في البطولة الآسيوية وعدم وجود فترة كافية للاستشفاء، والجاهزية البدنية للفريق ، لكننا سنبذل كل ما نملك لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن فريقه يشهد بعض الغيابات في هذه المباراة مثل إيجور جيسوس ومحمد مرزوق بسبب الإيقاف، بينما ستتضح الصورة بالنسبة لبقية اللاعبين خلال اليومين المقبلين بعد الوقوف على الوضع البدني لكل لاعب، مضيفاً أن الجهاز الفني سيدفع بالعناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في القائمة الأساسية.

أما فيما يتعلق بالمنافس، فقال: بني ياس في هذا الموسم من الفرق التي قدمت مستويات كبيرة، ومركزه وأرقامه تؤكد مدى قوة الفريق، كما أن المباراة على ملعبه، و«السماوي» لن يفوت هذه الفرصة وسيدخل المباراة بكل قوة.