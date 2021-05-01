خورخي داسيلفا: كلباء استفاد من فترة التوقف

فيصل النقبي (كلباء)

أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن تحضيرات فريقه للقاء العين سارت بشكل جيد، وقال: استفدنا من فترة التوقف الأخيرة، وخضنا عدداً من المباريات الودية، ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط والارتقاء في جدول الترتيب.

وأضاف: علينا أن نبدأ من الآن وخلال الفترة القادمة التجهيز للموسم المقبل، حيث تبقت لنا ثلاث مباريات مهمة ومن بعدها يبدأ التفكير في المستقبل. وحول أهدافه من لقاء العين قال: نطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية، فالفريق يمر بحالة جيدة وأتمنى أن نترجمها خلال المباراة، وأن لا نتأثر بفترة التوقف الطويلة.

وعن الغيابات قال : لا غيابات باستثناء واندرسون الجميع يعلم بأنه خضع لعملية جراحية وسيغيب عن المباريات المتبقية للفريق.